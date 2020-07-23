ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 146 bini aştı

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 925 artışla 4 milyon 102 bin 147'e ulaştı.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da son 24 saatte 1217 artarak 146 bin 200'e çıktı.
Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 231 bin 871 ile Brezilya, 1 milyon 257 bin 828 ile Hindistan ve 795 bin 38 vakayla Rusya izliyor.
AA