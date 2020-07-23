ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 146 bini aştı

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 925 artışla 4 milyon 102 bin 147'e ulaştı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da son 24 saatte 1217 artarak 146 bin 200'e çıktı. Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 231 bin 871 ile Brezilya, 1 milyon 257 bin 828 ile Hindistan ve 795 bin 38 vakayla Rusya izliyor. AA

Okunma Sayısı: 570

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.