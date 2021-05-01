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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1040 ölüm daha

01 Mayıs 2021, Cumartesi 17:25
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 56 bin 658 artarak 32 milyon 346 bin 833'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1040 artarak 576 bin 239 olarak kayıtlara geçti.

California 3 milyon 742 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 894 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 233 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 78 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 258 ve Texas'ta 50 bin 219 oldu.

AA

Etiketler: ABD, koronavirüs
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