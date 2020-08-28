ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1228 ölüm daha

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1228 artarak 184 bin 927'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 46 bin 140 artışla 6 milyon 49 bin 462'ye ulaştı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1228 artarak 184 bin 927'ye çıktı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 348 bini, test yapılanlar 79 milyon 474 bini geçti. AA

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