ABD'de Kovid-19 nedeniyle 304 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 71 bin 920 artışla 34 milyon 608 bin 322'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 304 artarak 611 bin 316 oldu. California, 3 milyon 927 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 96 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 292 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 611, Texas'ta 53 bin 78 oldu. AA

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