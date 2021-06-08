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8 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 353 ölüm daha

08 Haziran 2021, Salı 17:52
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 15 bin 495 artışla 33 milyon 378 bin 859'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ülkede ölenlerin sayısı son 24 saatte 353 artarak 597 bin 984'e çıktı.

California, 3 milyon 796 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 964 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 580 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 472 ve Texas'ta 51 bin 736 olarak kayıtlara geçti.

AA

Etiketler: ABD, Kovid-19
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