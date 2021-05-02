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2 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 485 ölüm daha

02 Mayıs 2021, Pazar 17:34
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 485 artarak 576 bin 724'e çıktı.

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı bir günde 46 bin 828 artarak 32 milyon 393 bin 661'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 576 bin 724 olarak kayıtlara geçti.

California 3 milyon 743 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 896 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 239 bine yakın vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 61 bin 866 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 309 ve Texas'ta 50 bin 274 oldu.

AA

Etiketler: ABD, Kovid-19
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