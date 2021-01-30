ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 447 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 658 artarak 447 bin 490'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 171 bin 458 artışla 26 milyon 514 bin 275'e çıktı. Ölenlerin sayısı 3 bin 658 artarak 447 bin 490'a ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 204 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 308 milyon 401 bini geçti. AA

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