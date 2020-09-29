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30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

ABD’de polisin öldürdüğü Green’in ailesine 20 milyon dolar ödenecek

29 Eylül 2020, Salı 12:00
ABD’nin Maryland eyaletinde, polisin öldürdüğü siyahî William Green’in ailesine 20 milyon dolar tazminat ödeneceği açıklandı.

Maryland’de, polisin, büyük bir kazaya karışması sonucu kelepçe taktıktan sonra 6 kurşunla öldürdüğü William Green isimli Amerikalının ailesine, olayın yaşandığı ilçe yönetimi tarafından 20 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldığı bildirildi. 27 Ocak’ta yaşanan hadisede, Prince George İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan polis memuru Michael Owen, büyük bir kazaya karışan Green’i arkadan kelepçeleyip polis arabasına bindirdikten sonra 7 el ateş ederek, isabet eden 6 kurşunla ölümüne sebep olmuştu. ABD’de, polis şiddeti nedeniyle verilen en büyük tazminat bedeli olan 20 milyon dolarlık mahkeme kararı, Kentucyk’de yine polisin öldürdüğü Breonna Taylor’un ailesine verilen 12 milyon dolarlık tazminattan iki hafta sonra geldi.

AA

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