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18 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

ABD'de salgın nedeniyle ölü sayısı 805 bin 823'e çıktı

18 Aralık 2021, Cumartesi 18:09
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 193 bin 296 artışla 50 milyon 706 bin 733'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 171 kişinin daha ölmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 805 bin 823'e ulaştı.

California 5 milyon 199 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 418 bin vakayla Texas ve 3 milyon 782 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 679 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 74 bin 992'ye ulaştı, Florida'da ise 62 bin 220 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,1'ine en az bir doz, yüzde 61,3'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 28,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 240 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 203 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 58 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

AA

Etiketler: ABD, salgın
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