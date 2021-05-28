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28 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

ABD'de salgından ölenlerin sayısı 593 bin 293'e yükseldi

28 Mayıs 2021, Cuma 17:26
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 27 bin 451 artışla 33 milyon 218 bin 778'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1336 artarak 593 bin 293'e çıktı.

California, 3 milyon 786 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 950 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 318 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 168 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 229 ve Texas'ta 51 bin 401 olarak kayıtlara geçti.

AA

Etiketler: ABD, salgın
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