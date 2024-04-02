ABD’den İsrail’e 25 savaş uçağı

İsrail hükümetiyle Gazze’ye yönelik ağır bombardıman yüzünden görüş ayrılıkları son dönemde artmasına rağmen ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, Tel Aviv’e 2 bin kiloluk bombalar ve savaş uçağı transferine izin vermeye devam ediyor.

Euronews’in haberine göre, ABD’nin Gazze’nin güneyinde yüz binlerce Filistinli sivilin hayatını tehdit edebilecek olası bir askeri saldırı konusundaki endişelerine rağmen Biden yönetiminin son günlerde milyarlarca dolarlık bomba ve savaş uçağının İsrail’e sevk edilmesine sessizce izin verdiğini yazdı. Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail’e yönelik yeni silah yardım paketinde bin 800’den fazla 2 bin kiloluk “MK84” tipi bomba ve 500 adet 500 kiloluk “MK82” tipi bomba yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde 25 adet F-35A tipi savaş uçağının İsrail’e sevkiyatına izin verdi. Bunun için yapılan talep, 2008 yılında Kongre tarafından onaylandığından Dışişleri Bakanlığı’nın, Kongre üyelerine yeni bir bildirimde bulunması gerek olmadı. Bu hafta içinde sevkine izin verilen “MK84” ve “MK82” tipi bombaların da yıllar önce Kongre tarafından gönderilmesine onay verilmiş ancak teslimat gerçekleşmemişti. Bir Beyaz Saray yetkilisi, gazeteye yaptığı açıklamada, “İsrail’in kendini savunma hakkını desteklemeye devam ettiklerini” belirterek, “Yardımları şarta bağlamak gibi politikamız olmadı.” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 251

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.