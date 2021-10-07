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8 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

ABD'den İsrail'e: Yahudi yerleşimlerini durdur

07 Ekim 2021, Perşembe 21:14
Biden yönetimi, İsrail’den, Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin inşasını durdurmasını istedi.

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ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’ten, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını frenlemesini istediği bildirildi. İsrail yayın organı Walla News’in, adı açıklanmayan İsrailli ve ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin geçici İsrail Büyükelçisi Michael Ratney’in geçen hafta konuyla alâkalı İsrail Başbakanlık Ofisi yetkililerini aradığı belirtildi. Ratney’in, İsrailli yetkililere, Washington yönetiminin yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri planlarının kapsamının daraltılmasını istediğini ilettiği ifade edildi.

250’den fazla yasa dışı yerleşim birimi

Times Of Israel Gazetesi’nde 27 Eylül’de yer alan haberde, Bennett’in Yahudi yerleşimcilerle yaptığı görüşmede ABD Başkanı Joe Biden’ın Yahudi yerleşim birimleri konusunda kendisine baskı yaptığını ve “hayır” cevabını verdiğini söylediğini yazmıştı. İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria’da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

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