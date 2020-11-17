"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

ABD: Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek

17 Kasım 2020, Salı 23:20
ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladı.

Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına açıklama yapan Miller, "15 Ocak 2021'den itibaren Afganistan'daki asker sayımız 2 bin 500 olacaktır. Irak'taki asker sayımız da aynı şekilde 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500 olacaktır." dedi.

Christopher Miller, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının ulusal güvenlik öncelikleri ile uyumlu olduğunu ve aylardır ulusal güvenlik ekibi ile yaptığı istişarelere dayandığını söyledi. 

Miller, bu konuda başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani olmak üzere birçok müttefik ülke liderleri ile istişare ettiğini ifade etti. 

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan ve Irak'ın işgali ile başlayan savaşları bitireceklerini vurgulayan Christopher Miller, "Çocuklarımızı bu süresiz savaşların ağır yükünden kurtaracağız." diye konuştu. 

Konuyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan bir savunma yetkilisi ise Trump'ın çekilme kararını ulusal güvenlik kabinesinin tavsiyesi doğrultusunda aldığını ve bu kararın başkanlık yarışına katıldığı 2016'dan bu yana Amerikan halkına verdiği sözle uyumlu olduğunu belirtti. 

Afganistan ve Irak'taki koşulların artık Amerikan halkını ve menfaatlerini tehdit edecek durumda olmadığını belirten yetkili, El Kaide'nin söz konusu 2 ülkede de aktif olmasına ilişkin bir soruya ise "El Kaide on yıllardır orada ve çekilmiyoruz dediğimizde onlar yarın oralardan çıkacak değiller." cevabını verdi. 

Afganistan'da Taliban ile Afgan güçlerinin yenişemediğini ifade eden yetkili, ülkede çözümün barışçıl bir müzakereden geçtiğine dikkati çekti. 

ABD'nin terörle mücadele misyonundan bir değişiklik olmayacağını belirten yetkili, 2 bin 500 askerin 2 ülkede de gerekli görevler için yeterli olacağını ifade etti.

Trump yönetimi, mayısa kadar Afganistan ve Irak'taki tüm askerleri çekmeyi umuyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Beyaz Saray'da gazetecilere konuştu. 

O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıl önce göreve geldiğinde ülkenin içinde bulunduğu "sonu gelmeyen savaşları bitirme" sözü verdiğini anımsatarak, bugünkü asker çekme kararı ile bu sözü yerine getirdiklerini vurguladı. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran O'Brien, "Stoltenberg ile bölgesel meseleleri konuştuk ve ona NATO'nun batının ulusal güvenliğinin yanı sıra Irak ve Afganistan gibi denizaşırı misyonlarımızın güvenliği ve özgürlüğüne yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimi ilettim." ifadelerini kullandı. 

Pentagon'un bugün ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladığını anımsatan O'Brien, "Irak ve Afganistan'da kalan askerler, büyükelçiliklerimizi ve ABD hükümetinin buralardaki diğer kurumlarını koruyacak. Bu askerler diplomatlarımızı savunurken, düşmanı geri püskürtecek. Başkan Trump, mayıs ayına kadar bu ülkelerdeki tüm askerlerin, güvenli bir şekilde evine dönmüş olmasını umuyor." ifadelerine yer verdi.

ABD'de 3 Kasım lalı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı siyaset rüzgârına kapılmasın

    İktidar bozduğu reformlara geri döner mi?

    BM'den G20'ye 'küresel aşı' için çağrı

    Dünya genelinde son 24 saat

    TBMM'den Azerbaycan tezkeresine onay

    Türkiye'de son 24 saatte 103 kişi vefat etti

    Salgınla mücadeleye ilişkin yeni tedbirler açıklandı

    Putin'den Türkiye açıklaması

    Ermenistan, çekilirken de tahrip ediyor!

    Bağdat ve Erbil'den terörle mücadelede önemli adım

    ABD'de son 24 saatte 856 ölüm ve 170 bin yeni vaka!

    İsrail’in “altın çağ”ı Biden’la kapanabilir

    Şehit Abdurrahman Topuksuz Osmaniye'de defnedildi

    'Ermenistan, uluslararası mahkemelerde hesap verecek'

    İstanbul'da ve Ankara'da ne kadar su kaldı?

    Ekonomi pik değil, dip yaptı

    Bakan Selçuk koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

    Tek adam rejimiyle düze çıkamayız

    'Vaniköy Camisi yangını elektrik tesisatından çıktı'

    ABD ordusu dünya genelinden veri topluyor iddiası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluklar makyajla örtülemez
    Abdil YILDIRIM

    Çember daralırken
    Genel

    İktidar bozduğu reformlara geri döner mi?
    Genel

    Yargı siyaset rüzgârına kapılmasın
    Ahmet BATTAL

    Sarıbaşkanlık sistemi
    Faruk ÇAKIR

    Ne kadar hukuk, o kadar ekmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    BOP, AB ve Nasraniyet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hilâfet Cumhuriyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.