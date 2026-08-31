Yine tehditler savuruyor, Netanyahu tüm tuşlara basıyor

İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarına göre geri düşen Başbakan Binyamin Netanyahu, katıldığı canlı yayında tehditler savurdu.

İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalarında gerileyen Başbakan Binyamin Netanyahu, katıldığı canlı yayında tehdit dolu açıklamalarda bulundu. Netanyahu, hükümetine yakın Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze’den Lübnan’a, İran’dan Suriye’ye ve Batı Şeria’ya kadar tüm bölge hakkında soruları cevapladı.

İsrail Başbakanı, Gazze, Lübnan ve Suriye’de işlerinin henüz bitmediğini ve yeni tehditlerle karşı karşıya olduklarını savunarak İran’ı hedef aldı. İran’ın nükleer programından vazgeçmediğini ileri süren Netanyahu, “Onları geriletmiş olsak da atom bombası üretmek amacıyla nükleer programlarını yeniden başlatmaya kararlılar” iddiasında bulundu. Netanyahu, dolayısıyla İran tehdidinin ortadan kalkmadığını, İran’ın nükleer programını yeniden başlatmasına başbakan olduğu sürece izin vermeyeceğini savundu.

“Korku” siyasetine sarıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Likud Partisi, 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde, kamuoyu araştırmalarına göre eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi’nin gerisine düşmüş durumda.

Kamuoyunda, Netanyahu’nun “korku” üzerinden bir seçim propagandası yürüttüğü ve bu kapsamda söylemlerini sertleştirerek oy kazanmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

“Gerekirse tüm Gazze’yi işgal ederiz”

Netanyahu, Hamas’ın silah bırakmaması halinde “gerekirse tüm Gazze’yi işgal edeceklerini” söyledi. Bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermediğini ve vermeyeceğini savunan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını ise küçümsedi. Saldırganların “az sayıda genç” olduğunu ileri süren Netanyahu, “Bir köye girmek mi istiyorsunuz? Giremezsiniz. Bu sizin işiniz değil. Orada ordu var, polis var, hükümet var” ifadelerini kullandı. Bu saldırıların yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve İsrail’in dünyadaki itibarına zarar verdiğini öne süren Netanyahu, medyanın Batı Şeria’daki saldırıları abarttığını da savundu. Netanyahu ayrıca sosyal medya paylaşımları nedeniyle insanların sorguya çağrıldığını iddia ederek İngiltere yönetimini hedef aldı.