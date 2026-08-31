Devleti ayakta tutan adalettir

DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Bir milleti ayakta tutan çimento, harç; tanklar, uçaklar, bombalar, hastaneler, duble yollar değildir; bir devleti ayakta tutan yegâne şey adalettir” dedi.

Demokrasi ve Eğitim Stratejim Araştırmalar Merkezi (DESAM) başkanı Gürkan Avcı, “Bir milleti ayakta tutan çimento, harç; tanklar, uçaklar, bombalar, hastaneler, duble yollar değildir; bir devleti ayakta tutan yegâne şey adalettir. Adalet ve eşitlik çökerse, devlet çöker; adalet satılırsa, vatanını satan çok olur” dedi. Türkiye’nin adalet sarayların görkemine gömüldüğünü söyleyen Avcı, “Eşitlik rafa kaldırılmış, bu milletin binlerce yıllık birikimi, alın teri ve rızkı bir avuç saray yanaşmasına, atasından talimli haramiye ve yaltakçı hortumcuya peşkeş çekilmektedir. AKP yöneticilerine, ‘Yeniden Büyük Türkiye’ diyenlere açıkça soruyoruz: Yeniden Büyük Türkiye’yi böyle mi kuracaksınız?” diye sordu.

MİLLETİN GELECEĞİ GASBEDİLMESİN

AKP’nin iktidara “Vesayeti kaldıracağız”, “Milletin iradesini hâkim kılacağız” diyerek geldiğini söyleyen Gürkan Avcı, “Bugün geldiğiniz noktaya bakın: Dün eleştirdiğiniz CHP zihniyeti ne kadar zalimane ne kadar zorba zihniyet varsa hepsinin tahtına oturdunuz. Dünya gelişti, ülkemiz değişti ama zulmün adı aynı kaldı! Tekelcilik aynı, haramilik aynı, yalan dolan hile hurda aynı, halkı ‘bizden ve ötekiler’ diye bölüp birbirine kırdırıp aradan yolunu bulma aynı. Bunun adı siyaset değildir. Bunun adı İslâm ahlakı, adil yönetim hiç değildir. Bunun adı açıkça milletin geleceğini gasp etmektir” diye konuştu.

YAĞMA DÜZENİNİ BİTİRİN

İktidara seslenen Avcı şunları söyledi: “Bu ahlaksız yanaşma düzenine son verin, herkes için amasız-fakatsız liyakati getirin. Bu yağma düzenini bitirin, sefada da cefada da paylaşım adaletini getirin. Yanaşma devri bitsin, eşitlik ve adalet gelsin. Adalet ve eşitlik gelirse, barış ve refah gelir, birlik beraberlik kardeşlik yükselir de gelir. Muhalif kesimlere uyguladığınız keskin eleştiri ve seri adalet tecellisini ayrımsız ve ayrıcalıksız herkese, en yakınınızdakine bile derhal uygulayınız; bu yetim, öksüz, sahipsiz, kimsesiz, kasten ve alenen fakir ve cahil bırakılmış bu ezgin, necip milletimize nefes aldırın, kendine gelsin, özüne dönsün.”

ANKARA - MEHMET KARA