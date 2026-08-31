Maaş karnesinde İstanbul Atina’dan geride

Dünyanın önde gelen şehirlerindeki maaşlar üzerine yapılan araştırmada İstanbul 1.173 dolarlık vergi sonrası ortalama aylık net maaşla 56. sırada, Atina’nın gerisinde yer aldı.

Deutsche Bank’ın 69 şehri kapsayan 2026 araştırmasında Zürih 8 bin 363 dolarla en yüksek ortalama net maaşa sahip şehir olurken, İstanbul 1.173 dolarla 56’ncı sırada yer aldı.

Karar’da yer alan habere göre, Deutsche Bank verilerinin Numbeo verileri kullanılarak değerlendirilmesiyle hazırlanan bir araştırmada dünya başkentlerindeki vergi sonrası ortalama aylık net maaşlar karşılaştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre, ortalama gelirler açısından şehirler arasında 38 katı aşan büyük bir uçurum bulunduğu gözlendi. Listenin zirvesinde İsviçre’nin Zürih şehri yer alırken, son sırada Mısır’ın başkenti Kahire bulundu.

İSTANBUL 56. SIRADA

Türkiye’nin finans ve ekonomi merkezi İstanbul, 69 şehir arasında 1.173 dolarlık vergi sonrası ortalama aylık net maaşla 56’ncı sırada konumlandı. İstanbul bu gelir seviyesiyle, 1.321 dolar ortalamaya sahip Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 148 dolar gerisinde kalırken; 1.059 dolar ortalamadaki Meksika’nın başkenti Meksiko City’nin önünde yer aldı.

BİRİNCİLİK ZÜRİH’İN

İsviçre’nin Zürih şehri, 8 bin 363 dolarlık ortalama net aylık maaşla araştırmanın açık ara lideri oldu. Zürih’i, 7 bin 601 dolarla ABD’nin San Francisco ve 7 bin 444 dolarla İsviçre’nin Cenevre şehirleri takip etti. İlk 10 sırada ABD’den 5 şehir (San Francisco, Boston, New York, Chicago, Los Angeles) yer alarak en güçlü ülke grubu oldu. Avrupa kıtasından ise Zürih ve Cenevre’nin yanı sıra Lüksemburg, Kopenhag ve Amsterdam ilk 10’a girmeyi başardı. Tokyo 2.394 dolar ortalama maaşla 39’uncu sırada kalarak dikkat çekti.

KÖRFEZ ŞEHİRLERİ ORTALARDA

Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden yabancı işçiye yıllardır ümit kapısı olan Körfez ülkeleri söz konusu araştırmada üst sıralarda yer alamadı. Dubai 3.402 dolarla 24’üncü, Abu Dabi 3.334 dolarla 28’inci, Doha 3.190 dolarla 32’nci ve Riyad 2.041 dolarla 44’üncü sırada yer buldu. Mısır’ın başkenti Kahire ise 220 dolarlık ortalama net maaşla 69’uncu ve son sırada kaldı.

Haber Merkezi