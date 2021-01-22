ABD’li Müslümanlardan Biden’a tebrik

ABD’nİn 46’ncı Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlamasına, ülkede yaşayan Müslüman toplumundan da tebrik ve destek geldi.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar savunucusu Amerika-İslâm İlişkileri Konseyi’nce (CAIR) yapılan açıklamada, Biden’ın ofisteki ilk gününde“Müslüman yasağı” olarak bilinen eski ABD Başkanı Donald Trump’ın politikasınıgeri çevirmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen CAIR Direktörü Nihad Awad, Biden’dan seçim vaatlerini tutmasını beklediklerini vurgulayarak, “Biden yönetiminin, federal hükümet içinde Müslümanların ve göçmenlerin dini ve ırksal profillerinin çıkarılmasına yol açan sistemik adaletsizlikleri ele alarak daha da ileri gitmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Amerika’daki Müslüman örgütlerinin en büyük şemsiye grubu olan ABD Müslüman Örgütleri Konseyi (USCMO) de internet sitesindeki açıklamasında, “Selefinin kötü ve bölücü Müslüman seyahat yasağını kaldırdığı için Başkan Biden’a yürekten tebrik ve şükranlarımızı ileti- yoruz.” ifadeleri yer aldı. AA

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