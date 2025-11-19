Komisyon, İmralı’yı ziyaret gündemiyle toplanacak

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 17. toplantısında alınan karara göre, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşmek için 21 Kasım 2025 Cuma günü (yarın) saat 14.00’te toplanılacak.

Komisyon toplantısında son dönemde siyasi nezaket ve üslupla bağdaşmayan bazı söylemlere karşı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ortak açıklama metni okundu, oylanarak ittifakla kabul edildi. Ortak açıklamada, “Komisyon çalışmalarının tamamlanmasına yaklaşılan bir dönemde herkesin kullandığı dile ve üsluba azamî özen göstermesi gerektiğini vurguluyor, başta Meclis Başkanımız olmak üzere, komisyon çalışmalarında özveri ile sorumluluk yüklenenlere yönelik her türlü ithamın karşısında ortak bir tavırla duracağımızı hatırlatıyoruz” ifadesine yer verildi. Ankara - Mehmet Kara

