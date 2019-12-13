ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Senatosuna sert tepki Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısı ile ilgili Bakanlığa çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'e, Türkiye'nin karara karşı tepkisini iletti. Söz konusu karara ilişkin gün içinde açıklamada bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini, görüşlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın nisanda yaptığı son açıklamasında yansıtıldığını belirtmişti. ABD Başkanı Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'daki konuşmasında, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı. AA

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