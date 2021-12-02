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2 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

ABD'nin petrol stokları azaldı

02 Aralık 2021, Perşembe 09:58
ABD'nin ticari ham petrol stokları bir önceki haftaya göre 900 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 900 bin varil azalarak yaklaşık 433 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 900 bin varil azalışla 602 milyon 600 bin varile düştü.

ABD'nin benzin stokları 4 milyon varil artışla 215 milyon 400 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 168 bin varil artarak 6 milyon 604 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 99 bin varil artarak 2 milyon 704 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 19-26 Kasım haftasında 105 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 54 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: ABD, petrol, stok
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