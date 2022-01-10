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10 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

ABD-Rusya arasındaki güvenlik görüşmeleri başladı

10 Ocak 2022, Pazartesi 13:34
ABD ile Rusya arasındaki güvenlik görüşmeleri, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov başkanlığında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılıyor.

ABD ile Rusya arasındaki güvenlik görüşmeleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki misyonunda TSİ 10.55'te başladı.

İki ülkeden üst düzey diplomatların da katıldığı Stratejik İstikrar Diyaloğu'nun (SSD) olağanüstü toplantısında, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna sorunu, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, nükleer silahların kontrolü ve siber suçlar gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerin ardından tarafların, TSİ 19.30'dan itibaren ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un dün akşam Cenevre'de bir araya geldiğini ve bugünkü görüşmelerin gündeminin ele alındığını belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da Cenevre'de buluşmuş, iki lider ihtilaflı konuların çözümü için diyaloğun sürdürülmesi kararı almıştı.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı askeri tahkimata ABD, NATO ve birçok Batılı ülke tepki göstermiş, Ukrayna'ya karşı saldırgan bir tutumun Rusya için ciddi sonuçları ve ağır bedeli olacağı uyarısı yapmıştı.

Rusya, aralık ayında ABD ve NATO'ya ayrı ayrı yaptığı güvenlik garantileri konulu teklifinde NATO'nun doğuya doğru genişlememesi için kendisine garanti verilmesini de içeren bazı önerilerde bulunmuştu.

Rusya ile ABD bugün Cenevre'de bu konularda görüşme yapacak. 12 Ocak'ta ise konunun NATO-Rusya Konseyi'nde ele alınması bekleniyor.

AA

Etiketler: ABD, Rusya, güvenlik görüşmeleri
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