Vurgunun kilit ismi gözaltında - Hangi deliller karartıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya’nın gözaltına alınması siyasetin gündemine taşındı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın yürütülme biçimini ve gözaltı işlemlerinin zamanlamasını eleştirdi. Emir, soruşturma kapsamında adı geçen isimler hakkında neden daha önce işlem yapılmadığını sorguladı. Ortada örgütlü bir suç yapılanması bulunduğu iddialarına işaret eden Emir, yetkililere şu soruları yöneltti: “Ortada örgütlü suç varsa aylarca neden izlediniz? Bu süreçte hangi delillerin karartılmasına, hangi paraların ve izlerin silinmesine göz yumuldu?” İstanbul - Anka

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