Bankalar neden “o fonları” sattı?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, fon krizinin büyümesinde bazı büyük bankaların da sorumluluğu bulunduğunu belirterek, müşterilere tartışmalı yatırım fonlarının satılmasını eleştirdi.

Kahveci, “Birçok fon müşterisi gidip TERA’dan, PUSULA’dan veya diğer dolandırıcı fonlardan fon almadı. Bu fonları onlara bazı büyük bankalar sattı” dedi. Banka müşteri temsilcilerinin, kendi bankalarının fonları yerine başka şirketlerin fonlarını tavsiye ettiğini belirten Kahveci, vatandaşların bu ürünleri banka güvencesi altında aldıklarını düşündüklerini ifade etti. Bazı bankaların kendi para fonlarından daha düşük getiri sağlayan fonları müşterilerine ısrarla sattığını ileri süren Kahveci, denetim mekanizmalarını sorguladı.

Kahveci, “Evini, arabasını satan birçok insan bankaya para yatırdığında, o bankanın temsilcisi doğrudan dolandırıcı fon satıcısı oldu” ifadelerini kullanarak, “BDDK bu konuda bir adım attı mı? Kamuoyuna bir açıklama yapıldı mı? Kim bunlar? Araştırıldı mı, hesap soruldu mu?” diye sordu.

Haber Merkezi