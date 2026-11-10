Sadece demekle kalmayın, yapın!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve asgarî ücretlileri heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşlarına enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesinin gündemde olduğunu belirten Işıkhan, “Bütçeye bu rakamı koymuş olmamız beni sevindiriyor” dedi. Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında toplanacağını açıklayan Işıkhan, emeklilerin refahını artırmak için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıldığını söyledi. Ancak milyonları heyecanlandıran açıklamalara rağmen ne emekli zammı ne de asgarî ücret için somut bir rakam verildi. Haber Merkezi

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