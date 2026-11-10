Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Coşkun: İki yanlış bir doğru etmez

Birlik Vakfı İstanbul Şubesi’nin konferansında konuşan eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, geçmişte yaşanan ekonomik krizlerin sebeplerinin bugün de devam ettiğini belirtti.

Bütçe açıkları, borçlanma ve israfın ekonomiyi darboğaza sürüklediğini ifade eden Coşkun, son dönemde yaşanan fon krizinin ekonomiye duyulan güveni tamamen sarstığını söyledi. 2027 bütçesindeki artışın önemli sebeplerinden birinin faiz ödemeleri olduğunu belirten Coşkun, “Biz faize karşıydık, şu anda faiz ülkesi haline geldik. Şu an ödediğimiz verginin yüzde 20'si faize gidiyor” dedi. Ekonomi yönetiminde yanlışlardan dönülmesi gerektiğini vurgulayan Coşkun, “Yanlışlarda ısrar etmemek lâzım. Çünkü iki yanlış bir doğru etmez” ifadelerini kullandı. İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.