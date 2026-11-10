Bakan Fatma Betül Sayan Kaya: “Ev hanımıyım, gelirim 500 bin lira!”

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hâkimlik ifadesi ortaya çıktı.

Mesleğini “ev hanımı”, aylık gelirini ise 500 bin lira olarak beyan eden Kaya, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik” dedi. TERA yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptığı iddiasını kabul etmeyen Kaya, “Borsadan anlarım ancak siyasî kimliğim sebebiyle uzak durmayı tercih ettim” ifadelerini kullandı. Kaya ve eşinin 163 milyon liralık yatırımla toplam 2,17 milyar lira çektiği öne sürülürken, çiftin 1 milyar 860 milyon lirayı TMSF’ye iade ettiği belirtildi. Kaya, suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini talep etti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 251

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.