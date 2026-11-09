İzmir-Aliağa'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 16 işçi öldü, 13 işçi yaralandı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin öldüğünü, 2'si ağır, 13 kişinin yaralandığını bildirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'ndeki demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

AFAD, itfaiye ve polisin arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Arama kurtarma çalışmalarına çevre ilçelerdeki ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekibi de destek veriyor.

Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürüyor. Hastanedeki bir yaralı helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin öldüğünü, 2'si ağır, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

İzmir Valisi Elban'dan açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemede bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Patlamanın saat 11.46 sıralarında olduğunu belirten Elban, "HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu, düşen malzemeler ark ocağına düşüyor ve arkadaki çelikhanede patlama meydana geliyor. Meydana gelen patlama sonucunda maalesef 2'si hastanede olmak üzere 8 tanesi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucu toplam 10 işçi kardeşimiz vefat ediyor. Hastanelerimizde 15 yaralımız var. 4'ünün durumu biraz ağır." diye konuştu.

Elban, diğer 11 yaralının durumunun daha hafif olduğunu kaydederek, konuyla ilgili hem cumhuriyet başsavcılığı hem bakanlıklar hem de kendilerinin idari ve adli soruşturma yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

HABAŞ'tan açıklama

HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikasından yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.

Görgü tanıkları yaşananları anlattı

Görgü tanıklarından Deniz Ülker de şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı." diye konuştu.

Turan İlbay ise patlamanın yaşandığı fabrikada tır şoförü olarak çalıştığını, aracıyla fabrikadan çıkmak üzereyken patlama yaşandığını anlatarak, "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim." dedi.

Bakan Gürlek: Patlamayla ilgili soruşturmada 4 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma hakkında bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Bakan Gürlek, vefat edenlere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilere de şifa dileğinde bulundu. Gürlek, enkaz altındaki işçilerin sağ salim kurtarılması temennisinde bulundu.

Bakan Işıkhan: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Çok şiddetliydi"

Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, AA muhabirine, büyük bir patlama olduğunu söyledi.

Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.

Başsağlığı mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu elim hadiseden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunları kaydetti:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve kazadan korusun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen kaza hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın bölgede yürüttüğü arama kurtarma ve müdahale çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Rabbim, milletimizi her türlü kazadan ve felaketten muhafaza eylesin."