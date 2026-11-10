Vatandaşın borcu da icralar da artıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de vatandaşların borç yükünün giderek ağırlaştığını belirterek kredi kartı borçları, tüketici kredileri, kredili mevduat hesapları ve icra dosyalarındaki artışa dikkat çekti.

Emeklilerin, asgarî ücretlilerin ve düşük gelirli vatandaşların geçimlerini sürdürebilmek için borçlanmak zorunda kaldığını ifade Gürer, bireysel krediler ve bireysel kredi kartları birlikte değerlendirildiğinde vatandaşın borç yükünün 7 trilyon 53 milyar liraya ulaştığını söyledi.

İcra ve iflas dosyalarındaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını bildiren Gürer şunları söyledi: “Ocak 2026’da icra dairelerinde 23 milyon 993 bin 843 derdest icra ve iflas dosyası bulunurken 5 Kasım 2026 itibarıyla bu sayı 26 milyon 716 bin 595’e yükseldi. Yaklaşık 10 aylık dönemde icra ve iflas dosyalarının sayısı 2 milyon 722 bin 752 arttı. Bu yaklaşık yüzde 11,35’lik bir artış demektir. 2026 yılı içerisinde icra dairelerine 8 milyon 784 bin 723 dosya geldi. Bu rakamlar vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik şartların ne kadar ağırlaştığını ortaya koymaktadır” dedi.

Ankara - Mehmet Kara