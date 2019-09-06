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ABD Suriye'nin kuzeyini tutmak için 60 bin militan eğitiyor

06 Eylül 2019, Cuma 16:05
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, ABD'nin Suriye'nin kuzeyini tutmak için 50 bin ila 60 bin yerel güç eğitmesi gerektiğini ve şu anda bunun yarısı kadarını eğittiklerini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ABD'nin Suriye'nin kuzeyini tutmak için 50 bin ila 60 bin yerel güç eğitmesi gerektiğini ve şu anda bunun yarısı kadarını eğittiklerini söyledi.

Orgeneral Dunford, başta Suriye olmak üzere ABD dış politikası konusunda Dış İlişkiler Konseyinde düzenlenen panelde soruları yanıtladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın geriletildiğini belirten Dunford, örgütün halen Irak ve Suriye'de önemli varlığı bulunduğunu kaydetti.

Dunford, DEAŞ'ın halen gerilla taktiği ile saldırılar gerçekleştirebildiğini anımsatarak, Suriye'deki mülteci sorununa ve SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın elindeki DEAŞ tutuklularının da kaygı verici olduğuna dikkati çekti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma işaret eden Dunford, şöyle konuştu:

"Suriye Demokratik Güçleri'nin, geride kalan DEAŞ kalıntıları ile mücadele etmek için koalisyonun desteğine ihtiyacı vardır. Aynı şekilde DEAŞ'tan temizlenen alanlarda güvenlik sağlamak da aynı şekilde önemlidir. Dolayısıyla daha yapılacak çok iş var ve bu alanı (Suriye'nin kuzeydoğusunu) tutmak için 50 ila 60 bin yerel gücün eğitilmesi gerektiğini tahmin ediyoruz ve muhtemelen henüz bunun yüzde 50'sini gerçekleştirebildik."

"Türkiye'nin Suriye sınırı konusunda meşru kaygıları var"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'ya müdahale etme ihtimaline yönelik soru üzerine Dunford, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Suriye sınırı konusunda meşru kaygıları var. Genelkurmay Başkanı olduğum süre içerisinde en az 12 kez Türkiye'ye gittim. DEAŞ ile mücadele kampanyamızı icra etmek ve Türkiye'nin kaygılarıyla ilgilenmek üzere mutabakata vardığımız çerçeve haftalarımızı aldı. Türk Genelkurmayı ile operasyonları koordine etmek için 10 gün önce bir merkez kurduk. Bu cuma günü Genelkurmay Başkanı (Orgeneral Yaşar Güler) ile konuşacağım. Onunla her gün iletişim halindeyiz. Türkiye'nin kaygılarını halledebileceğimizi düşünüyorum."

Dunford, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna müdahalesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye gireceğine dair siyasi retoriği duymuşsunuzdur. Bu ihtimal var mı? Bu ihtimal var. Bunun ortak menfaatlerimiz konusunda faydalı olacağına inanmıyorum ve tam da bunun için Türkiye'nin endişelerine hitap edecek ve Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ ile mücadele kampanyasını devam etirecek kabul edilebilir yollar aramaya bu kadar odaklandık." 

AA

Etiketler: ABD, YPG, terör, IŞİD, Türkiye
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