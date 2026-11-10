87 yaşında Hafız oldu

Karabük'te 3 yılda Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleyen 87 yaşındaki Halil Önder, hafızlık icazet belgesini aldı.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kur'ân kursuna gitmeden kendi çabasıyla 3 yıl boyunca çalışarak Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleyen Önder, Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nı başarıyla geçti. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Mustafa Yavuz, ilerleyen yaşına rağmen Kur'ân-ı Kerîm'e duyduğu sevgi, azim ve gayretle hafızlığını tamamlayan Önder'i kutlayarak, bu başarısının ve Kur'ân sevgisinin, başta gençler olmak üzere herkese güzel örnek teşkil etmesini diledi.
AA