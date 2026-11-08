İran'dan Trump'a sert uyarı: Ya savaşı bitirin ya da cehennemi yaşarsınız!

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'deki ara seçimlerin ardından Trump yönetimine seslenerek savaş ile diplomasi arasında tercih yapmaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'deki ara seçimlerin ardından Trump yönetimine seslenerek savaş ile diplomasi arasında tercih yapmaya çağırdı. Tahran'ın bütün cephelerde çatışmaların sona ermesini de içeren iki günlük uygulama planının hâlâ geçerli olduğunu belirten Arakçi, "Amerikalı seçmenler tercihini yaptı. Şimdi sıra Beyaz Saray'da. Ya şartlarımızı karşılayın ve sonuçlarını görün ya da savaşı seçin ve savaşa hazır güçlerimizin üzerinize cehennemi yağdırdığını görün" dedi.

İran ile ABD arasında Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den Washington'a yönelik yeni bir açıklama geldi. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin sonuçlarına atıfta bulunan Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda Trump yönetiminin İran'ın sunduğu barış planına cevap vermesi gerektiğini söyledi.

ABD'li seçmen tercihini yaptı

Arakçi, paylaşımına ABD'deki seçim sonuçlarına gönderme yaparak başladı. "Amerikalı seçmenler tercihlerini yaptı. Şimdi Beyaz Saray'ın kendi tercihini yapma zamanı." İran'ın iki günlük uygulama planının geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Arakçi, savaşın bütün cephelerde sona erdirilmesini şart koştu.

"İki günlük teklifimiz hâlâ geçerli. Bütün cephelerde savaşın sona erdirilmesi dahil şartları yerine getirin, sonuçları göreceksiniz."

Savaşı seçerseniz cehennemi yaşamaya hazır olun

İran Dışişleri Bakanı, açıklamasının son bölümünde ABD'nin askeri seçeneğe yönelmesi halinde ülkesinin karşılık vereceği uyarısında bulundu. "Ya da savaşı seçin ve tetikte bekleyen, savaş deneyimi kazanmış güçlerimizin üzerinize cehennemi yağdırdığını görün."

Arakçi'nin açıklaması, ABD'nin İran'a yönelik yeni askerî operasyon ihtimalinin gündemde olduğu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için diplomatik girişimlerin sürdüğü dönemde geldi.

İran'ın iki günlük planı neyi kapsıyor?

Tahran yönetimi, daha önce sunduğu yedi günlük barış planının uygulama süresini Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sırasında iki güne indirmeyi önermişti. İran'ın talepleri arasında ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, yaptırımları hafifletmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve Lübnan dahil bölgedeki bütün cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi bulunuyor. Plan kapsamında Washington'ın ilk gün üzerinde uzlaşılan adımları atması, İran'ın ise ikinci gün Hürmüz Boğazı'nı ticari gemi trafiğine yeniden açması öngörülüyor.

İki günlük süre, Arakçi'nin açıklamasında Washington'a tanınmış bir yanıt süresi değil, önerilen anlaşmanın uygulama takvimi olarak yer alıyor.

İran, seçim sonuçlarını Trump’ın savaş politikasına tepki olarak yorumladı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Demokratların elde ettiği kazanımların ardından İran yönetimi, seçim sonuçlarını Washington'ın savaş politikasına yönelik bir tepki olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile anlaşma ihtimalinin sürdüğünü belirtmekle birlikte yeni askeri operasyon seçeneğini de gündemde tutuyor.

Reuters'ın haberine göre taraflar, Katar aracılığıyla yürütülen dolaylı görüşmelere rağmen yaptırımlar, deniz ablukası ve İran'ın nükleer programı konusunda henüz uzlaşmaya varamadı.