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10 KASIM 2026 SALI - YIL: 57

ABD’de başkan adayları gündemde

09 Kasım 2026, Pazartesi 16:30
ABD’de 3 Kasım’da düzenlenen ara seçimlerde hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybeden Cumhuriyetçiler içinde başta Başkan Yardımcısı JD Vance olmak üzere 2028’deki başkanlık seçimleri için olası adaylar gündeme geldi.

Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde yenilgiye uğrayan Cumhuriyetçiler için bir sonraki adım olarak Cumhuriyetçilerin 7 Kasım 2028’deki başkanlık seçimleri için kimi aday göstereceği konusu gündemde.

Washington Post’un haberine göre halihazırda birkaç Cumhuriyetçi bu konuda duruşunu ortaya koyarken, kararı en çok merak edilen isimler arasında mevcut Başkan Yardımcısı JD Vance öne çıkıyor. Cumhuriyetçi kanattan birçok isim, seçimlerin ardından yaptıkları açıklamalarda Trump’ı doğrudan hedef almaktan kaçınırken Cumhuriyetçi Parti’ye yönelik önerilerde bulundu.

Bu açıklamalar, “2028 hazırlığı” olarak yorumlandı. Washington Post, açıklamalarıyla ön plana çıkan Cumhuriyetçileri haberleştirdi. Öte yandan 3 Kasım’daki sonuçları sessizlikle karşılayan ve geçmişte başkanlık için aday adayı olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da öne çıkan isimlerden biri. Rubio New York Times’a verdiği mülakatta 2028’deki ABD başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için görevinden ayrılacağı yönündeki iddiayı reddetti. Rubio, “Gerçekten 2028 hakkında daha fazla konuşmayacağım.” ifadesini kullandı.

AA

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