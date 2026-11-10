Ailece cami buluşmaları

Yalova İl Müftülüğü tarafından "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım" ve "Cuma Geceleri Ailece Camideyiz" programları kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Programlar çerçevesinde her Pazar sabahı Yalova Merkez Camii’nde, her Cuma sabahı ise farklı camilerde sabah namazı buluşmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca Cuma geceleri ailelere yönelik cami programları düzenleniyor. Yalova'da Cami Buluşmaları İl Müftüsü Naci Çakmakçı, il müftü yardımcıları ve vaizlerin katılımıyla gerçekleştirilen programlarda Kur’ân-ı Kerîm tilaveti, namaz, zikir, dua ve sohbetlere yer veriliyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocukların katıldığı buluşmalarda aileler çocuklarıyla birlikte camilerde bir araya geliyor. Programlarla ilgili açıklamalarda bulunan Müftü Çakmakçı, etkinliklerin Ramazan ayına kadar her hafta devam edeceğini bildirdi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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