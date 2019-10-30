ABD, Suriye petrolüne çökecek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’nin petrol sahalarından çekilmeme kararının arkasındaki planlarını anlattı.

Surİye’den çekilme kararı alan ancak ülkenin petrol kaynaklarının bulunduğu Deyrülzor’da kalmaya karar veren Amerikan yönetiminin tartışmalı açıklamaları sürüyor. Duvar.com’da geçen habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin petrol yatakları için “Belki de Exxon Mobil’le anlaşırım” demesinin ardından, ABD Savunma Bakanı Mark Esper de bu konudaki planlarını anlattı.

Esper, petrol yataklarını bölgeyi kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Amerikan askerlerinden almaya çalışacak her türlü girişime karşı ‘ezici bir güç kullanarak’ cevap vereceklerini söyledi. Esper’in, Suriye hükümetinin kendisini de engelleyeceklerini vurgulaması dikkat çekti.

Petrol sahaları SDG için para kaynağı

IŞİD lideri Ebubekir Bağdadî’nin öldürülmesi konusunda ABD Genelkurmay Başkanı Mike Milley ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Esper, “ABD birlikleri, IŞİD’i bu hayatî kaynaklardan mahrum bırakmak için bu stratejik bölgede kalmaya devam edecek. Ve oradaki askerlerimizin güvenliğini tehdit eden her gruba karşı ezici bir askerî güçle karşılık vereceğiz” dedi.

Esper, söz konusu askerî görevin Suriye hükümet güçlerinin veya Rusya’nın da petrol yataklarına erişimini engellemeyi kapsayıp kapsamadığına dair soruya, “Kısa cevap şu ki, evet şu anda kapsıyor” cevabını verdi. ABD Savunma Bakanı, Suriye’nin güneydoğusundaki Deyrülzor’da bulunan petrol sahalarının SDG için de para kaynağı olacağını söyledi. Esper, “SDG’nin cezaevlerini koruması, kendi birlikleri silâhlandırması, IŞİD’i yenilgiye uğratma görevinde bize yardımcı olabilmesi için bu kaynaklara erişebildiğinden emin olmak istiyoruz” diye konuştu. ABD’nin petrol yatakları konusundaki bu tahayyülüne henüz Suriye yönetiminden cevap gelmiş değil.