“ABD üssü olan ülkeler bağımsız olamaz”

ABD’li ekonomist ve yazar Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD’nin yurtdışındaki askerî varlığına ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

Sachs, ABD üslerinin bulunduğu ülkelerin egemenliğinin tartışmalı hale geldiğini söyledi. Sachs, “Eğer ülkenizde bir ABD askerî üssü varsa, egemen bir ülke değilsinizdir. Bu temel bir önermedir. Bunlar işgal altındaki ülkelerdir” ifadelerini kullandı.

80 yıl sonra üsler neden hâlâ var?

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana geçen süreye dikkat çeken Sachs, “Neden Fransa ya da Almanya, 80 yıl sonra hâlâ ABD askerî üslerine ev sahipliği yapıyor? İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden 80 yıl sonra neden Japonya hâlâ ABD askerî üslerine ev sahipliği yapıyor?” diye sordu. NATO ülkelerine yönelik eleştirilerini sürdüren Sachs, “ABD bu ülkeleri kontrol ediyor. Bunlar bağımsız ülkeler değil. Neredeyse tutarlı bir cümle bile kuramazlar” dedi.

Düşünmenin ne anlama geldiğini bilmiyorlar

Birleşmiş Milletler’de bu ülkelerin tutumlarına da değinen Sachs, “BM’de söyledikleri tek şey: İran’a saldırmak. İran’ın saldırıya uğradığını bile söylemiyorlar” ifadelerini kullandı. Sachs, bu durumu “Bu, dünyayı tersine çevirmek gibi bir şey” sözleriyle eleştirirken, söz konusu ülkelerle ilgili “Bu ülkeler son 80 yıldır Amerika’nın imparatorluğunun parçası. Bu yüzden doğru düzgün düşünemiyorlar bile. Düşünmenin ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar” dedi.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU