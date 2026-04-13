Silâh bırakma teyit edilmeden yasal adım yok

“Terörsüz Türkiye” konusunda planlanan yasal adımlar, sahada silâh bırakmanın teyit edilememesi sebebiyle henüz başlatılmadı.

İktidar cephesinde Ramazan Bayramı sonrasına işaret edilen takvimin bu nedenle sarktığı belirtiliyor. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, AKP kaynakları, Türkiye’den Kandil’e kadar uzanan hatta bulunan yaklaşık 30 mağaradan yalnızca 7’sinin boşaltıldığını belirtiyor. Aynı değerlendirmede, silahlı unsurların varlığı sürerken yasal düzenleme yapılamayacağı görüşü dile getiriliyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.