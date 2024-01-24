"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

ABD ve İngiltere’ye de dava

24 Ocak 2024, Çarşamba 23:56
Güney Afrikalı yaklaşık 50 avukat, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlara ortak oldukları gerekçesiyle ABD ve İngiltere hükümetine dava açmaya hazırlanıyor.

Güney Afrikalı hukukçu Wikus Van Rensburg’un başını çektiği inisiyatif, ABD ve İngiltere’deki hukukçularla işbirliği yaparak suça ortak olanların sivil mahkemelerde yargılanmasını amaçlıyor.

Son birkaç haftadır farklı ülkelere ve Uluslararası Ceza Mahkemesine (UAD) mektuplar yazarak İsrailli suçluların ve destekçilerinin yargılanması talebinde bulunan Rensburg, meslektaşlarının desteğiyle ABD ve İngiltere hükümetine dava açmak için hazırlıklara başladı. “ABD artık işlediği suçlardan sorumlu tutulmalı” diyen Rensburg, sürecin detaylarını anlattı. Dava açma konusunu çevresindekilere anlattığında büyük destek gördüğünü söyleyen Rensburg, şu değerlendirmede bulundu: “Zamanla çok sayıda avukat araştırma yapmaya ve bize katılmaya karar verdi. Katılanların birçoğu Müslüman ama ben değilim. Onlar bu davaya yardım etme sorumluluğu hissediyor ancak ben olup bitenin yanlış olduğunu hissediyorum. Orada gördüklerime inanamıyorum.” Hiç kimsenin ABD’yi işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutmadığını ve bu konuya gereken önemi vermediğini kaydeden Rensburg, Irak’ta yaşananların da bunun bir örneği olduğunu söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB’den İsrail’siz barış planı

    Üç tip yargıç var

    Gıda fiyatları bir yılda yüzde 96,5 arttı

    ‘Yok ilaç’ krizi kurla derinleşiyor

    ABD ve İngiltere’ye de dava

    Doğu Türkistan BM gündeminde

    ENAG: Bu bir itiraftır

    Gazze’de cehennem koşulları sone ermeli

    Gazze, yakın tarihin en çok belgelenen soykırımıdır

    Kredi kartları alarm veriyor

    İnsanlık düşmanı İsrail'in çocuk, yaşlı, kadın, ibadethane, sivil, hastane, yardım kuruluşu ayırt etmeyen saldırıları 110. gününde

    Slovenya: Binlerce kadın ve çocuk öldü; Gazze'de insanlığımız sınanıyor!

    Türkiye'ye F-16 satışı ve İsveç'in NATO oylaması hakkında ABD'den açıklama

    AB: İsrail çözüm istemiyorsa dışlanır

    Hindistan’a tapınak tepkisi

    Kurtuluş eğitimde

    İlaç krizi kendini göstermeye başladı

    Ekonomide son durum

    Böyle bir yetki olabilir mi?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaat ve tarikatlar; dikkat!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sâkin hacı, sâkin…
    Ahmet BATTAL

    Def’aten görüp defaatle söylemek
    Mikail YAPRAK

    Toplum hayatını ayakta tutan direkler
    Genel

    Üç tip yargıç var
    Risale-i Nur'dan

    İhsanlar zekât namına olmalı
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Kudüs’ü çocuklara anlatalım
    Ali FERŞADOĞLU

    İç düşmanı tanımayan, dış düşmanla mücadele edebilir mi?
    Genel

    AB’den İsrail’siz barış planı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.