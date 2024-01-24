ABD ve İngiltere’ye de dava

Güney Afrikalı yaklaşık 50 avukat, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlara ortak oldukları gerekçesiyle ABD ve İngiltere hükümetine dava açmaya hazırlanıyor.

Güney Afrikalı hukukçu Wikus Van Rensburg’un başını çektiği inisiyatif, ABD ve İngiltere’deki hukukçularla işbirliği yaparak suça ortak olanların sivil mahkemelerde yargılanmasını amaçlıyor.

Son birkaç haftadır farklı ülkelere ve Uluslararası Ceza Mahkemesine (UAD) mektuplar yazarak İsrailli suçluların ve destekçilerinin yargılanması talebinde bulunan Rensburg, meslektaşlarının desteğiyle ABD ve İngiltere hükümetine dava açmak için hazırlıklara başladı. “ABD artık işlediği suçlardan sorumlu tutulmalı” diyen Rensburg, sürecin detaylarını anlattı. Dava açma konusunu çevresindekilere anlattığında büyük destek gördüğünü söyleyen Rensburg, şu değerlendirmede bulundu: “Zamanla çok sayıda avukat araştırma yapmaya ve bize katılmaya karar verdi. Katılanların birçoğu Müslüman ama ben değilim. Onlar bu davaya yardım etme sorumluluğu hissediyor ancak ben olup bitenin yanlış olduğunu hissediyorum. Orada gördüklerime inanamıyorum.” Hiç kimsenin ABD’yi işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutmadığını ve bu konuya gereken önemi vermediğini kaydeden Rensburg, Irak’ta yaşananların da bunun bir örneği olduğunu söyledi.