Türkiye’de 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgarî ücret için aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde zam senaryoları gündeme geldi.

Asgari ücret 60 binin altında olmamalı

Ekonomim’in haberine göre, SGK Başuzmanı İsa Karakaş, halen 28 bin 75 lira olan net asgarî ücret için üç farklı ihtimal açıkladı.

Yüzde 29,5’lik yıl sonu enflasyon tahmininin esas alınması hâlinde asgarî ücretin 36 bin 357 liraya, işverene yönelik vergi istisnasında beklenen yüzde 33,7’lik artışın uygulanması durumunda ise 37 bin 536 liraya yükseleceğini belirtti. Karakaş, kulislerde en güçlü ihtimal olarak öne çıkan yüzde 35’lik zam senaryosunda ise çalışanların maaşına 9 bin 826 lira ekleneceğini ve yeni asgarî ücretin 37 bin 901 liraya ulaşacağını ifade etti.

Haber Merkezi