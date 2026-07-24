3 kural ihlalinde ehliyet iptal

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, ilk kez ehliyet alanlar ile ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden belge alanlar iki yıl süreyle aday sürücü sayılacak.

Bu süre içinde 75 ceza puanını aşan, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanan veya dönüş kuralları, yayaya yol verme ile emniyet kemeri ve kask kullanımına ilişkin kuralları üç kez ihlal edenlerin ehliyeti iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilen aday sürücüler, para cezalarını ödedikten ve gerekli sağlık değerlendirmelerinden geçtikten sonra yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırıp teorik ve direksiyon sınavlarını başarıyla tamamlamak zorunda olacak. Haber Merkezi

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