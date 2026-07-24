24 Temmuz 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sizin ilâhınız ancak o Allah’tır ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.
Tâhâ Sûresi: 98
HADİS:
Öğüt verici olarak ölüm yeter. Zenginlik olarak da kuvvetli iman sahibi olup Allah’a tam itimad etmek yeter.
Camiü’s-Sağir, No: 2982
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