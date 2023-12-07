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"ABD yönetiminin, iç işlerinde Rusya'yı kullanma alışkanlığından büyük üzüntü duyuyoruz"

07 Aralık 2023, Perşembe 18:54
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD içindeki çelişkilerin Avrupa'ya da yansıyabileceğini belirterek, "ABD yönetiminin, iç işlerinde Rusya'yı kullanma alışkanlığını sürdürmesinden büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin Senatoda reddedilmesini değerlendirdi.

ABD yönetiminin Ukrayna'ya desteği teşvik etme konusunda öncülük yaptığına dikkati çeken Peskov, "Elbette ABD içindeki bu tür çelişkiler, Avrupalıların da ruh haline yansıyabilir." ifadesini kullandı.

Peskov, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD yönetiminin, iç işlerinde Rusya'yı kullanma alışkanlığını sürdürmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Bu durumda, Amerikan vergi mükelleflerinin paralarının Ukrayna'daki savaşa verilmesi konusunda Senato üyelerini etkilemek için Rusya'yı kötülemekle uğraşıyor. Bunun hoş olmayan bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Amerikan Senato üyeleri arasında zihni açık olanların yeterli sayıda olduğunu umuyorum."

ABD Kongresinde "Ukrayna'ya yardım" krizi

ABD Kongresinde Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna'ya yapılacak yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu. Biden'ın talebi, Senatoda reddedilmişti.

Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

AA

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