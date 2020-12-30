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Aden Havalimanı'ndaki peş peşe 3 patlama: 13 kişi öldü, 65 kişi yaralandı

30 Aralık 2020, Çarşamba 17:00
Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanında 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

Bir hükümet yetkilisinden aldığı bilgiye göre, yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere Aden Havalimanında 3 patlama yaşandı.

 

Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles, yeni hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nın terminalinde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Lemles, yaptığı açıklamada ilk yardım çalışmalarının ve yaralıların tahliyesinin devam ettiğini belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. 

Lemles, bu tür olayların kendilerini korkutmayacağını ve Husi milislere karşı verilen savaşın devam ettiğini, bundan geri adım atılmayacağını vurguladı.

Kabine üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaştı

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalının internet sitesinde yayınlanan haberde ise kabine üyelerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasından kısa süre sonra havalimanına havan mermileriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği ve daha sonra silahlarla ateş açıldığı kaydedildi.

Haberde, kabine üyelerinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na götürüldüğü ifade edildi.

"Havalimanı'nı hedef alan terör eylemi, Yemen halkına yönelik savaşın bir parçasıdır"

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Abdulmelik, söz konusu saldırının, Husilerin darbesini sonlandırana kadar ve istikrar yeniden sağlanıncaya kadar görevlerini yerine getirme kararlılıklarını artırdığını belirtti.

"Husilerin terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecek"

Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

İryani, canlarının Yemenlilerin canından daha kıymetli olmadığını kaydetti.

Yemen'deki Husiler: Aden Havalimanı'ndaki patlama ile bir ilgimiz yok

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadesini kullandı. 

Bunun, kendilerine yönelik kırık plak gibi tekrarlanan suçlamalardan olduğuna işaret eden Buhayti, söz konusu saldırının paralı askerler (hükümet birlikleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri) arasında devam eden çatışmaların ardından görülen bir hesaplaşma olduğunu savundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yeni Yemen hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nda yaşanan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunan Griffiths, "Yapılan bu şiddet, kabul edilemez. Yaşananlar, Yemen'in acilen barış yoluna girmesi gerektiğini acı bir şekilde hatırlatmıştır." ifadesini kullandı.

Griffiths, kabinenin, onu bekleyen zor durumlarla mücadelede kararlı ve sert olmasını temenni ettiğini kaydetti.

AA

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