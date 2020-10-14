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14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Afetler hızlı artıyor

14 Ekim 2020, Çarşamba
BM tarafından ortaya konan rapora göre, iklim değişikliğinin sonucu olarak iklim olaylarının sıklığı, yoğunluğu ve şiddeti arttı. Son 50 yılda 11 binden fazla tabii afet yaşandı, 2 milyon kişi öldü.

Birleşmiş Milletler (BM), dünyada son 50 yılda hava, iklim ve su kaynaklı 11 binden fazla tabiî afet yaşandığını, 2 milyon kişinin can verdiğini ve 3,6 trilyon dolar ekonomik kaybın olduğunu bildirdi. 13 Ekim Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü dolayısıyla, Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) de aralarında bulunduğu bazı BM alt kuruluşları ortak rapor yayımladı. Rapora göre, iklim değişikliğinin sonucu olarak aşırı hava ve iklim olaylarının sıklığı, yoğunluğu ve şiddeti arttı. Bu durum savunmasız toplulukların orantısız şekilde büyük darbe yemesine yol açtı. 2020 İklim Hizmetlerinin Durumu raporuna göre ise dünyada her 3 kişiden 1’i erken uyarı sistemleriyle yeterince korunmuyor.  

Ekonomik kayıplar   

Küresel çapta 2018’de yaklaşık 108 milyon kişi fırtınalar, seller, kuraklıklar ve orman yangınları nedeniyle uluslar arası insanî yardım sisteminden yardıma ihtiyaç duydu. BM, 2030 yılına kadar, bu rakamın yılda yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle yüzde 50 artabileceği tahmininde bulundu. Dünyada son 50 yılda hava, iklim ve su kaynaklı 11 binden fazla afet yaşandı, 2 milyon kişi öldü ve 3,6 trilyon dolar ekonomik kayıp oldu. Bu dönemde her bir afet için kaydedilen ortalama ölü sayısı üçte bir oranında düşerken, kaydedilen afet sayısı 5 kat ve ekonomik kayıplar da 7 kat arttı.

Gelecek yıllar tehdit altında

DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “Erken uyarı sistemleri (EWS), afet riskinin etkin şekilde azaltılması ve iklim değişikliğine uyum için bir ön koşulu oluş- turmaktadır.” ifadesini kullandı. Taalas, doğru zamanda ve doğru yerde hazırlıklı olmanın birçok hayatı kurtarabileceği gibi geçim kaynaklarının da bu şekilde korunabileceğine işaret etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının büyük çaplı uluslararası sağlık ve ekonomik krize yol açtığına dikkati çeken Taalas, iklim değişikliğinin ise gelecek yüzyıllarda insan hayatları, ekosistemler, ekonomiler ve toplumlar için artan bir tehdit oluşturmaya devam edeceği uyarısında bulundu. 

10 yıl içinde kuraklık alarmı  

Öte yandan, BM Afet Riski Azaltma Ofisinin (UNISDR) açıkladığı farklı bir raporda ise son 20 yılda doğal afetlerde dramatik artış olduğu bildirildi. Raporda, 1980-1999’da 4 binin biraz üzerinde olan tabiî felâketlerin, 2000-2019’da 7 bin 348’e sıçradığı belirtildi. Asya kıt’asının tabiî afetlerden en kötü etkilenen kıt’a olduğu aktarılan raporda, sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın gelecek 10 yılda büyük tehdit oluşturacağı uyarısında bulunuldu.

“İklim değişikliği, büyüme için derin bir tehdittir”

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, iklim değişikliğinin büyüme ve refaha yönelik “derin bir tehdit oluşturduğunu” ifade etti. Georgieva, İklim Hareketi için Maliye Bakanları Koalisyonunun toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İklim krizini önlemek için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Georgieva, “İklim değişikliği, büyüme ve refaha yönelik derin bir tehdittir. Makro açıdan kritiktir” dedi.

 

AA

Etiketler: afet
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