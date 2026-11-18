Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) yönelik iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdağ, “Vatandaş 15 gün içinde göremediği geçiş ücretini nasıl 15 gün içinde ödeyecek de cezaya düşmeyecek? Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Bu nasıl bir ahlaksız, arlanmaz bir yöntemdir? 15 gün sonra görebileceğim bir faturanın 15 günlük ödeme süresini geçirdiğim için ceza ödemek zorunda kalacağım? Binlerce vatandaşımızın şikayetleri var bu konuda. e-Devlet’te borç görünmediği halde borcundan icra takibiyle haberdar olduğunu söyleyen vatandaşlarımız var” dedi.

Geçiş ücretinin üzerine icra ve avukatlık masrafları da eklendiğini belirten Özdağ, “Vatandaşın 500 liralık geçiş ücreti 20-30 bin liralık bir bedel olarak karşısına çıkarılıyor. Yahu bu sistemi kuranların hiç mi Allah korkusu yok, kuldan utanma korkusu yok, hiç mi vicdanları yok, çocukları, anneleri, babaları, arkadaşları yok? 2,5 ayda yüzde 400 ceza bedeli dünyanın neresinde görülmüş?” şeklinde konuştu.