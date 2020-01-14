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14 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

'Affedilemez bir hata'

14 Ocak 2020, Salı 14:24
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulmasının "affedilemez bir hata olduğunu" belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Uçağın düşmesinde sıra dışı bir durum olduğuna ihtimal verdiğimde, uçağın nasıl düştüğüyle ilgili incelemenin en kısa sürede bitirilmesini istedim. Affedilmeyecek bir hatanın olduğu belli olunca da konunun ivedilikle kamuoyuyla paylaşılması talimatını verdim." dedi.

Ruhani, "Söz veriyorum, hükümet, bu konunun açıklığa kavuşturulmasının takipçisi olacaktır. Yargı Erki Başkanlığı, üst düzey bir hakimin başında olduğu özel bir mahkeme kurmalıdır. Bu, sıradan bir dosya değildir ve tüm dünyanın gözü bu mahkeme üzerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

İran'da mahkemeler ve yargı sisteminden sorumlu yargı erki, ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı.

İran 3 gün sonra itiraf etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi ölmüştü.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Ruhani hükümetinden gizlendiğini, bu bilginin ancak 2 gün sonra kendileriyle paylaşıldığını bildirmişti.

Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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