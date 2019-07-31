Afganistan'da bombalı saldırı: 32 ölü

Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu en az 32 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'da Farah vilayeti emniyet sözcüsü Muhibullah Muhib, yaptığı açıklamada, ülkenin Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada meydana gelen patlamada 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Muhib, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yolcu otobüsünün, Herat'tan Farah vilayetine gittiği belirtildi. AA

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