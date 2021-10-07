Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Afganistan Temsilcisi Mary Ellen McGroarty, Afganistan’da insanların yiyecek alabilmek için ev eşyalarını, halılarını satmaya başladığını belirtti.

McGroarty, başşehir Kabil’de video konferans ile düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki insanî krizinin “inanılmaz hızla tırmandığına” dikkati çekti. Afganistan’da 18 milyon kişinin insanî yardıma muhtaç olduğunu, 14 milyon kişinin, yani her 3 Afgan’dan birinin, gıda güvenliğinin bulunmadığını dile getiren McGroarty, 2 milyon çocuğun ise yetersiz beslenme ile karşı karşıya kaldığını ifade etti. McGroarty, “Afganistan’da ekonomi çökmenin eşiğinde.” dedi. AA

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