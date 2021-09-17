Afganistan’da insani durum umutsuz

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi: “Afganistan’daki insanÎ durum umutsuz.”

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan’ın, daha büyük insanî krizi önlemek için uluslararası toplumdan âcil ve istikrarlı desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Filippo Grandi, Afganistan’a 3 günlük ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Afganistan’daki insani durum umutsuz kalıyor” ifadesini kullandı. Bu durumun diğer ülkeleri de etkileyebileceğini söyleyen BM temsilcisi, “Sosyal kurumlar ve ekonomi çökerse daha fazla acı, istikrarsızlık, ülke içinde ve dışında göç göreceğiz” dedi.

İnsanÎ krizin küresel sonuçları olur

Afganistan’daki insanî krizin küresel sonuçları olacağını belirten Grandi, “Taliban iktidara gelemeden önce de 18 milyondan fazla Afgan, yani ülke nüfusunun yaklaşık yarısı insanî yardıma muhtaçtı” diye kaydetti. BM, Cenevre’deki konferans sırasında Afganistan’a insanî yardımın sağlanması amacıyla 1 milyar 100 milyon dolar toplamayı başarmıştı. Bu para, ülkeyi kalkındırma projeleri ve insanî krizi önleme çalışmalarına yönlendirilecek.