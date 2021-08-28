Afganistan'da kaos bitmiyor

AMERİKA’NIN ASKERİNİ ÇEKMEYE BAŞLADIĞI AFGANİSTAN YENİDEN KANA BULANDI. KABİL HAVALİMANINDAKİ SALDIRI ÜLKEYİ tekrar KAOSA SÜRÜKLEME İSTİDADI TAŞIYOR.

PATLAMAYI IŞİD ÜSTLENDİ

KABİL Havalimanı’nın dışında, IŞİD’in üstlendiği patlamalarda ölenlerin sayısı 110’a yükseldi. En az 150 kişinin yaralandığı bildirildi. Ölenler arasında 13 Amerikan askeri de bulunuyor. IŞİD’den yapılan açıklamada, intihar bombacılarından birinin ‘tercümanları ve Amerikan ordusuyla iş birliği yapanları’ hedef aldığı kaydedildi.

TAHLİYELER DEVAM EDECEK

ABD Başkanı Joe Biden, saldırının karşılığının verileceğini belirterek “Onları yakalayacağız ve bedelini ödeteceğiz” ifadelerini kullandı. Tahliye operasyonlarının ise planladığı gibi 31 Ağustos’a kadar devam edeceğini vurgulayan Biden, “Teröristlerin bizi durdurmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Saldırı, ‘Amerika’yı Afganistan’da kalmaya zorlamak” olarak yorumlandı.

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Afganistan’da kaos büyüyor



AMERİKA’NIN ASKERİNİ ÇEKMEYE BAŞLADIĞI AFGANİSTAN YENİDEN KANA BULANDI. KABİL HAVALİMANINDAKİ BOMBALI SALDIRI ÜLKEYİ YENİDEN KAOSA SÜRÜKLEME İSTİDADI TAŞIYOR.



Afganİstan’ın başşehri Kabil’de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın bulunduğu bölgede üst üste meydana gelen patlamalarda ölenlerin sayısı 110’a yükseldi. Patlamalarda yaralananların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Bir sağlık yetkili ve bir Taliban yetkilisi, arka arkaya meydana gelen patlamalarda ölen Afganların sayısının 77’ye çıktığını duyurdu. Ölenlerin 28’inin Taliban üyesi olduğu belirtildi. ABD ordusu da ölen askerlerin sayısının 13’e yükseldiğini açıkladı. Patlamalarda en az 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamayı IŞİD üstlendi

Kabİl Havalimanı’nın dışında, IŞİD’in üstlendiği patlamalarda ölenlerin sayısı 90’a yükseldi. En az 150 kişinin yaralandığı bildirildi. Ölenler arasında 13 Amerikan askeri de bulunuyor. IŞİD’den yapılan açıklamada, intihar bombacılarından birinin ‘tercümanları ve Amerikan ordusuyla iş birliği yapanları’ hedef aldığı kaydedildi.

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Patlama, ABD’ye “kal” demektir

Gazeteci ve yazar Fehmi Koru, Afganistan’da yaşanan patlama ile ilgili, “ABD’ye, “Gitme, burada kal” mesajı yerine de geçecek büyük patlama hangi aklın eseridir?” diye sordu.

Gazeteci yazar Fehmi Koru, “Patlama ABD’ye “kal”, Taliban’a “Ortağınım, bunu unutma” mesajıdır” başlıklı bir yazı kaleme aldı. https://fehmikoru.com’da yayınlanan yazısında Koru, “Askerlerini ve bir miktar işbirlikçilerini Taliban’la anlaşılan son gün olan 31 Ağustos’a kadar Afganistan’dan çekmeye çabalayan ABD’ye, “Gitme, burada kal” mesajı yerine de geçecek büyük patlama hangi aklın eseridir? Kabil Havalimanı yakınlarında patlayan bombalı saldırıda 13’ü Amerikan askeri, 60’ı Afgan olmak üzere 73 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var. Saldırıyı ‘ISIS-K’ örgütünün gerçekleştirdiği sanılıyor. Örgüt eylemi üstlendi” dedi.

Acımasız olduklarını ispat ettiler

“Şiddete bulaşmış ve bunu ideolojilerinin bir parçası ve propaganda aracı olarak kullanmakta olan örgütler ‘düşman’ belledikleri gruplar, örgütler, milletler ve devletleri hedef alan eylemlerle varlıklarını sürdürürler” diyen Koru, şu şekilde devam etti: “Eylemler onların can suyudur. Ne kadar kanlı ve dehşetengiz olursa o kadar ses getiren eylemler… IŞİD/DEAŞ’ın Irak’ta ilk baş gösterdiği dönemde ellerinde rehin tuttukları gazeteciler ile sivil toplum örgütü mensuplarını can yayında infaz etmelerinin sebebi de buydu. Acımasız olduklarını dünya-aleme -daha çok da etkileyip yanlarına çekmek istedikleri kitlelere- ispat etmiş oldular. Horasan’da -yani Afganistan’da- yerleşik olduğunu isminin önüne koyduğu harfle ilân eden örgüt de bir yandan ABD’ye “Gitme, kal” mesajı verir ve onu yine bölgede tutmaya çalışırken, bir yandan da ABD’nin olmayacağı bir ortamda kendisinin varlığının da tanınması gerektiğini ülkenin yeni yöneticilerine hatırlatıyor.”

Eylem ABD için sürpriz değil

IŞİD/DAEŞ-K’nın bu eylemiyle Taliban’dan yönetimde ortaklık talep ettiğini söyleyen Koru, “Gerçekten yumuşama, eski tavırlarından vazgeçme niyetleri var olsa bile -ki ben bu kanaatte değilim- IŞİD-K’nın rahatlıkla terör eylemi sahneye koyabildiği ülkede Taliban bu niyetini hayata geçiremez. Biden’in son haftalarda verdiği beyanatlardan ve askerlerini bir an önce oradan çekme çabasından patlamanın tam olduğu yerde ABD’nin bir eylem beklediği anlaşılıyor. Eylem Amerikalılar için sürpriz değil. Biliyorlardı engelleyemediler. Veya biliyorlardı, olmasına izin verdiler. 20 yıl boyunca beş bine yakın askerinin cenazesinin kalktığı ülkeden aniden çekilmesinin sebebini anlatmakta zorlanıyordu Joe Biden; bu eylem ona güçlü bir gerekçe sağlamış oldu. Bizler de eylemin meydana geldiği yerin güvenliğini Türk askerlerinin üstlenmesinin yanlışlığını bu vesileyle öğrenmiş olduk” dedi.

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Afgan halkı destek bekliyor

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Afganistan’daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, başkent Kabil’de havalimanına yönelik bombalı saldırıların ‘alarm verici’ olduğunu, bu çirkin ve kabul edilemez gelişmenin tahliye çabalarını daha da karmaşık hale getireceğini belirtti. Afgan halkının, özellikle de kadın ve çocukların hak ve özgürlüklerinin korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkır, bunun sürdürülebilir barış ve kapsayıcı kalkınmanın olmazsa olmaz koşulu olduğunu kaydetti. BM’nin bu kritik dönemde Afgan halkına yardım konusunda öncülük etmesi gerektiğini belirten Bozkır, “Afgan halkı uluslararası toplumun desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor” ifadesini kullandı.