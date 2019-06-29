Afganistan'da Taliban saldırısı: 26 korucu öldürüldü

ABD'li yetkililerle Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da barış müzakerelerinin 7'inci turu için bir araya geldiği gün Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan kentinde bir korucu karakoluna saldırdı.

Bağlan Valiliği Sözcüsü, olayda 26 korucunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Afganistan Savunma Bakanlığı da saldırıyı doğrulayarak en az 26 korucunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, hükümet yanlısı 28 korucuyu öldürüldüklerini 12 korucuyu da yaraladıklarını öne sürdü.

ABD ile barış anlaşması imzalanana kadar Afgan ve yabancı güçlere yönelik saldırılarının devam edeceğini belirten Taliban Sözcüsü, saldırıları ile barış görüşmelerinin farklı konular olduğunu iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban, aylardır ateşkes ve akabinde barış görüşmeleri için müzakere yürütüyor.